İzmir'de oto galerisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir oto galerisinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Akçay Caddesi'ndeki bir oto galerisinin lastik deposu olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.