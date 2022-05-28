İzmir'de oto galerisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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İzmir'de oto galerisinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'de oto galerisinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir oto galerisinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir oto galerisinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Akçay Caddesi'ndeki bir oto galerisinin lastik deposu olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Gaziemir İtfaiye Yangın İzmir Güncel Haberler

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