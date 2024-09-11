İzmir'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akarca Mahallesi Kervansaray Caddesi'nin üst kısmında bulunan otluk alanda çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının, ilk belirlemelere göre anız yakılması sonucu çıktığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel