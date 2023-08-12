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İzmir'de otluk ve makilik alanda yangın

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de otluk ve makilik alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün - Güncel

Aliağa İzmir Güncel Haberler

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