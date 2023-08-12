İzmir'de otluk ve makilik alanda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.