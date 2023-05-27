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İzmir'de otluk alanda yangın

İzmir'de otluk alanda yangın

Güncel Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı. Yangın, saat 11.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan mevkiinde bulunan yol kenarındaki otluk alanda meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan mevkiinde bulunan yol kenarındaki otluk alanda meydana geldi. Kuruyan otların tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yürütülürken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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