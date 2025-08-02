İzmir'de Otluk Alanda Yangın: 1 Gözaltı
Karabağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, yangının bir kişinin kablo yakma girişimi sonucu çıktığı iddia ediliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Günaltay Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının, bir kişinin kablo yakmaya çalıştığı sırada alevlerin otluk alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel