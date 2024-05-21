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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Halilbeyli Mahallesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halilbeyli Mahallesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bölgedeki bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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