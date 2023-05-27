İzmir'de otluk alan yangını

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan mevkiinde bulunan yol kenarındaki otluk alanda meydana geldi. Kuruyan otların kısa sürede tutuşması ve yangının büyümesi sebebiyle dumanlar, kentin bir çok yerinden görüldü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yürütülürken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.