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İzmir'de otelde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavgada, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tabancayla yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Basmane semtindeki bir otelin işletmecisi A.A. (50) ile otelde kalan C.P (34) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.P, yanındaki tabancayla A.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheli C.P'yi suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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