İzmir'de otel inşaatında vinç devrildi: 4 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp (5)

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vincin devrilmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı, 2 işçinin de kayıp olduğu değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vincin devrilmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı, 2 işçinin de kayıp olduğu değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ili Bornova ilçesi Kamil Tunca bulvarı üzerindeki bir otel inşaatı yapımında kullanılan vincin 30.12.2022 tarihinde devrilmesi sonucunda henüz kimlikleri tespit edilemeyen vatandaşlarımızın vefat etmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."