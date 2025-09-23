İzmir'de Ortaokul Öğrencilerinden Gazze İçin Koreografi

İzmir'de ortaokul öğrencileri, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu.

Buca ilçesindeki Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve filoya destek vermek amacıyla okulun bahçesinde bir araya geldi. Bahçedeki 142 öğrenci "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Okulun müdürü Rifat Türkarslan, Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin Gazze'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak istediğini ifade eden Türkarslan, "142 öğrencimiz katılım sağladı. Dünyanın dört bir tarafında vicdan sahibi insanlar, zulme farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli protestolar düzenliyor, etkinlikler gerçekleştiriyor. Son günlerde de 'Sumud' adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden hareket eden tekneler, gemiler Gazze'ye doğru hareket etti. Bir farkındalık oluşturmak, karadan filoya destek vermek amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Siraç ise etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Sumud filosuna başarılar dileyen Siraç, "Orada okula gidemeyen çocuklar için gerçekten çok üzülüyorum. Bizim buradaki eğitim ve öğrenim hakkını onlar elde edemiyor. Soykırımın durmasını istiyorum. Umarım yakın zamanda bu soykırım durur." diye konuştu.

Öğrencilerden Mahmud Asım Karabulut ve Eflal Kaplan da dualarının Filistin halkıyla olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Rabia Karaca da etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Filistinlilere manevi bir şekilde destek olmamız onlara güç sağlayacak." dedi.