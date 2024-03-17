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İzmir'de Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri eylem yaptı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde evlerin zamanında teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri eylem yaptı. Eylemciler, uzun süren teslimat süreci ve artan kira zamlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi alanındaki evlerinin zamanında teslim edilmediğini savunan hak sahipleri eylem yaptı.

"Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Revizyon İmar Planı" doğrultusunda başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki evlerinin vadedilen sürede teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, alanda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Zeki Kaplan, 2015-2016 yıllarında sözleşme imzalanarak kendilerine kısa zamanda evlerinin teslim edileceğinin söylendiğini, yaklaşık 9,5 yıl geçmesine rağmen teslimatın gerçekleşmediğini savundu.

Mağdur olduklarını belirten Kaplan, şunları ifade etti:

"Aksine geçtiğimiz ay içerisinde bir sene daha süre istendi. Bir yıl sonra ne olacağı belirsiz. Belediye bu işi kime havale ettiyse o insanlarla bir araya gelip bu işe mutlaka çözüm bulmalı. En azından 50-60 aile kiralarda sürünüyor. Ev sahiplerinin gözü kiraya doymuyor, çıkarıp başkasını almaya çalışıyor. Kiralara güç yetmiyor, 15-20 bin lira istiyorlar. Herkesin kendisine göre yaşlısı, hastası var. Bir sene daha atmak, işi iyice kötüleştirdi bizim için. Yetkililerin çare bulmasını istiyoruz. Çok uzadı bu iş."

Eylemcilerden Sedat Kaplan da Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile İZBETON firmasına seslenerek, "Artan kira zamları, bu süreçte 2015'ten itibaren verilen para sözleri bize katbekat geri dönmüştür. Bu insanlar, mağdur olmak zorunda değil. Bu konunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Adaylara ve bu inşaatı yapan İZBETON firmasına çağrıda bulunuyoruz. Halk 'Artık yeter!' diyor. Bu insanların mağduriyetini çözün. Bıktık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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