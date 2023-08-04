İzmir'de ormanlık alanda yangına müdahale başladı

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.