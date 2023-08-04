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İzmir'de ormanlık alanda yangına müdahale başladı

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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Çeşme içesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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