İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.