İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. - İZMİR