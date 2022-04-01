İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı.
Ekipler, bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.