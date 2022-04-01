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İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı.

Ekipler, bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Dikili, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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