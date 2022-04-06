Son dakika haberleri: Ormanlık alanda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda yangın

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin başladığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title