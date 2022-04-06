Son dakika haberleri: Ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin başladığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel