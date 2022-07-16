İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan, devriye halindeki arazözün, ihbar yapılmasından itibaren 3 dakika içinde yangına müdahale ettiği bildirildi.
AA / Mustafa Güngör - Güncel