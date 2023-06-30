İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. 6 uçak ve 4 helikopter ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildiği bildirildi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.