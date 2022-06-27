İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. 2 uçak, 2 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. AA / Tezcan Ekizler - Güncel İzmir Güncel Haberler

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