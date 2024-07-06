İzmir'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı mevkisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yamanlar Dağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının 10.09'da çıktığı, ilk müdahalenin 10.20'de gerçekleştirildiği belirtildi.