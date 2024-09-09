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İzmir'de ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Belen Tepesi'ndeki ormanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İlk yangının ardından aynı bölgede 2 farklı noktada daha yangın çıktı. Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Belen Tepesi'ndeki ormanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlk yangın, saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi Belen Tepesi'nde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bu sırada aynı bölgede 2 farklı noktada da yangın çıktı. Yangınlar saat 23.30 sıralarında ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seferihisar İnceleme Jandarma Güncel Yaşam Belen İzmir

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