İZMİR'DE, ORMANDA BARAKA YANGINI Güncel Haberler İZMİR'in Buca ilçesinde ormanda 4 barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İZMİR'in Buca ilçesinde ormanda 4 barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, dün saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi İzmir Çevre Yolu Buca Batı Çıkışı yakınlarında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ormanlık alandan yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alan içerisinde bulunan 4 barakadaki yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Barakalar, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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