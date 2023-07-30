İzmir'de Ormana Sıçrayan Yangın Nedeniyle Çevre Yolu Kısa Süreliğine Kapatıldı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın nedeniyle çevre yolunun bir kısmı tedbir amaçlı olarak kapatıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇEVRE YOLU TEDBİR AMAÇLI BİR SÜRE KAPATILDI

İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 3'ü askeri rezerv olmak üzere 12 helikopter ile havadan, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale sürüyor. İzmir-Çeşme çevre yolunun bir kısmı da tedbir amaçlı çiftli yönlü araç trafiğine kapatıldı. Kapanan yol, kısa bir süre sonra yeniden açıldı.