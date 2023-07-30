İzmir'de Orman Yangınlarına Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi ile Urla-Çeşme yolunun 20. kilometresinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Güzelbahçe'deki yangına 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edilirken, Urla-Çeşme yolundaki yangına ise 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.