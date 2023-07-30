İzmir'de Orman Yangınlarına Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesi ile Urla-Çeşme yolunun 20. kilometresinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Güzelbahçe'deki yangına 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edilirken, Urla-Çeşme yolundaki yangına ise 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesi ile Urla- Çeşme yolunun 20. kilometresinde orman yangını çıktı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Güzelbahçe ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde bugün saat 12: 31'de orman yangını başladı. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildiği bildirildi.
Güzelbahçe'deki yangına müdahale sürerken saat 13: 15'te de Urla-Çeşme yolunun 20. kilometresindeki Zeytinler Kavşağı'nda başlayan araç yangını ormana sıçradı. Bu yangına 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale edildiği kaydedildi.