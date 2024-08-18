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İzmir'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Karşıyaka, Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangınlarda evler tahliye edildi ve geniş bir alan etkilendi.

İZMİR'in Karşıyaka ve Menderes ilçelerinde orman ve Urla ilçesindeki makilik yangınına ekipleri havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Karşıyaka'daki yangın 4'üncü, Menderes ve Urla'daki yangında ise 2'nci güne girildi. Öte yandan Karşıyaka'daki yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına karadan müdahale sürerken, gece görüşlü bir helikopter de gece boyunca müdahaleye devam etti. Yangında 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale sürüyor. Öte yandan yanan alanlar dronla görüntülendi.

MENDERES'TEKİ YANGIN 2'NCİ GÜNÜNDE

Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 1 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi 16.55'te yapıldı. Alevlere müdahale gece boyunca da devam etti. Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile alevlere müdahale sürüyor.

URLA'DAKİ MAKİLİK YANGINI

Urla ilçesinde makilik ve kırsal alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede, dün saat 19.30'da makilikte başlayan yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2'nci güne girilirken alevlere müdahale sürüyor.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka Menderes İzmir Urla İzmir Yaşam Güncel Haberler

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