İzmir'de Orman Yangınlarına Hava ve Karadan Müdahale Sürüyor

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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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