İzmir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Buca ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangınların nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Buca ve Urla ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buca'nın Şahin Tepesi ve Urla'nın Kekliktepe mevkilerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne uçak, helikopter ve kara araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar, 2 yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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