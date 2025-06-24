İzmir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Dikili

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.