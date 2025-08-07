İzmir'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.