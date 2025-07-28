İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalıştı.

Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Elban, daha sonra helikopterden bölgeyi havadan inceledi.

Yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı da yeniden trafiğe açıldı.

Kaplumbağayı kurtardı

Yangını söndürme çalışmalarına katılan 18 yaşındaki Hakkı Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, alana yakın bir fabrikada çalıştığını, yangının çıktığını görünce çalışmalara destek amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardığını anlatan Han, "Ateşin içindeydi, kürekle aldım. Su verip, yanmayan güvenli bölgeye bıraktım." dedi.