İzmir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Buca ilçesine de sıçradı.
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel