İzmir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karşı müdahale sürüyor. Yangının çıkış noktası olan Yakaköy Mahallesi'nde alevlere 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz ve diğer ekiplerle müdahale ediliyor. Bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgenin tahliye edildiği bildirildi.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çiftliklerin bulunduğu bölgedeki yangında alevlere, bölgedeki havuzlardan su alan uçak ve helikopterlerle sorti yapılarak müdahalede bulunuluyor. Yangının çıkış noktası olan Yakaköy Mahallesi'ne girişlere jandarma tarafından izin verilmiyor. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormandaki yangından gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, bölgeye gönderilen ekiplerin sayısı da arttırıldı. Alevlere 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yakaköy Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırların yangında zarar gördüğü ve mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

Kadir ÖZEN- Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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