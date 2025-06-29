İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınında, bölgeye 6 uçak, 23 arazöz ve 3 dozer sevk edilerek kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel