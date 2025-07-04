İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Gece boyunca ekipler yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar mevkisinden itibaren çift taraflı trafiğe kapatılmıştı.

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.