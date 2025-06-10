İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale

İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale
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Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangına, 1 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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