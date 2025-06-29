İzmir'de Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Ulaştı

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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangını, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasıyla büyük tehlike yarattı. Üç ev zarar görürken, vatandaşlar tahliye edilerek bölgeden uzaklaştı.

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı. Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Gaziemir ilçesindeki yangında ise alevler Beyazevler mevkiine kadar ulaştı.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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