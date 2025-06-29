İzmir'de Orman Yangını Yerleşim Alanlarına Ulaştı

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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Birkaç ev zarar gördü ve vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

1)ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE GİRDİ

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi.

Alevler Seferihasar'ın Yeni ORhanlı mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine, Gaziemir'de ise Beyazevler mevkiine kadar ulaştı. Yeniorhanlı Mahallesi'nde alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar canlarını kurtarmak için evlerini terk edip, bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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