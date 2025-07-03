İzmir'de Orman Yangını Otoyolu Kapattı

OTOYOL KAPANDI

İzmir'in Buca ilçesinde çıktıktan sonra hızla yayılan orman yangını bir yandan Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Buca'da çıkan ve 2 kişinin gözaltına alındığı yangının çıkış sebebi belli oldu. Şüphelilerin spiral makinesiyle çalışırken makineden çıkan kıvılcımların bölgede bulunan çöplere sirayet ettiği, oradan da rüzgarın etkisiyle ormana yayıldığı öğrenildi. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 ilçenin sınırlarına kadar yayıldı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,