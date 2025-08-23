İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Kaynak Ustası Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına neden olduğu gerekçesiyle kaynak ustası M.Ş.T. tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kaynak ustası tutuklandı.

Çile Mahallesi'nde dün tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edilmiş, müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirlemiş, M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve M.A.Y'yi yakalamıştı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
