İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Çevre Yolu Trafiğe Kapandı

İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Çevre Yolu Trafiğe Kapandı
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Bornova'daki orman yangını nedeniyle çevre yolunda trafik durduruldu. Araçlar mecburi yönlendirmelerle alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ÇEVRE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü. Öte yandan; çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı. Buca'dan gelen trafik akışı mecburi yön olarak Torbalı, Torbalı istikametinden gelen araçlar ise Buca istikametine yönlendirildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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