İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi
Seferihisar ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yaklaşması nedeniyle Atatürk Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini güvenli alanlara yönlendirdi.
ATATÜRK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangının müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, anons ve düdüklerle mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel