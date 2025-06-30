İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi

İzmir'de Orman Yangını Nedeniyle Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yaklaşması nedeniyle Atatürk Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini güvenli alanlara yönlendirdi.

ATATÜRK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangının müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, anons ve düdüklerle mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Dedikodular doğru çıktı! Yeni aşkıyla yarı çıplak yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Süper Lig devlerine müjde! Tam 26 yıldız isim an itibariyle bedava
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

Caner'i gönderen Eyüpspor, yerine Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.