İzmir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

İzmir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Aliağa ilçesinde sanayi tesisleri civarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, Bozköy Mahallesi yakınlarında başladı ve ormana sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Sanayi tesisleri civarında çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı. Sanayi bölgesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına, ihbardan 5 dakika sonra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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