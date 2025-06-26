İzmir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

İZMİR'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Sanayi tesisleri civarında çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı. Sanayi bölgesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına, ihbardan 5 dakika sonra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.