İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BAŞKAN TUGAY: YANGIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BASKILANDI

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ile söndürme çalışmalarına takip edip, bilgi aldı. Cemil Tugay, "Çok geniş bir alanda yangın. En büyük sıkıntı ise rüzgar. Rüzgar da bazen yön değiştiriyor. Vatandaşlarımız özellikle sıcak ve havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda dikkatli olmalı. Yangının kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını öğrendik. Bir hobi bahçesi inşasında oluyor. Dikkatsizce yapılan bir şeyin sonucunu görüyoruz. Yangın önemli ölçüde baskılandı. Tamamen kontrol altına alınmış değil" dedi. Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ormana yakın bahçede kaynak yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)