İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncel Haberler
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Ekipler, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel