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İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekipler, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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