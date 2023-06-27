İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekipler, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.