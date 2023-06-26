İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Buca ilçesi Karaağaç Koşuyolu mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tahmini 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Buca ilçesi Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat: 11.29 da çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozer ile müdahalesi etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında tahmini 2,5 hektarlık alan zarar gördü.