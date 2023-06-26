İzmir'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Orman yangınına 5 helikopter, 2 uçakla havadan ve karadan müdahale edildi

İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale etti. İnsansız Hava Aracı da yangına müdahaleyi havadan görüntüledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı.