İzmir'de Orman Yangını İle İlgili Gözaltı

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İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili bir kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınların sorumlularına karşı adli işlemlerin sürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadesine yer verdi.

Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini anımsattı.

Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"İzin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır."

Tunç, her ihmalin ve bir kıvılcımın, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu ve "Yeşil Vatan"ı korumak ve çıkan yangınları söndürmek için tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan başta orman teşkilatı olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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