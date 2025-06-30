İzmir'de Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor

İzmir'de Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını, ikinci gününde de sürüyor. Yangın, yerleşim yerlerine kadar sıçrarken, tahliye edilen mahalleler ve dumandan etkilenen kişilerle birlikte ciddi hasar yaşandı.

İZMİR'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde de devam ediyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan mücadele başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı. Helikopterler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbiren devre dışı bırakıldı. İlk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Alevlerin arasında kalan engelli bir birey, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; engelli bireyin alevler arasında kalan evden ekiplerin kucağında dışarıya çıkarıldığı anlar yer aldı. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün İzmir'e geldi. Bakan Yumaklı, orman yangının yaşandığı bölgedeki koordinasyon merkezinde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

1 NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkisindeki ormanda çıkan yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı müdahale etti. Alevler, Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Sitedeki bir oto galerisi yangından zarar gördü. Yangın, dün ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

20 EV ZARAR GÖRDÜ

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında ormanda çıkan yangın, gece boyunca da devam etti. Orman işçileri, itfaiye ve belediye ekipleri alevlere karadan müdahale ederken, rüzgarın gece de etkili olduğu bölgede 20 ev zarar gördü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede havadan müdahale de başladı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 14 su ikmal ve 9 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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