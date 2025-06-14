İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor. Yangının, hobi bahçesi yapımı sırasında başladığı bildirildi.

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevler rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar

İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.