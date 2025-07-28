İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel